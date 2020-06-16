美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，看好祥碩長線在優異的產品布局下，營運看俏，且和文曄(3036)的合作也有助於對大陸市場的發展，維持加碼評等、目標價1717元。

祥碩對今年下半年以及2021年營運維持積極態度，祥碩未來的產品布局規劃將帶動營收大幅成長，目前USB 3.2已經進入小批量產量，預計將在下半年增長，展望未來，USB 4.0和PCIe Gen 4將是主要驅動力，而預計這兩種產品在明年上半年向客戶送樣，並在明年下半年進入量產。

美系外資表示，隨著大陸發展半導體在地化，祥碩看到更多機會，目前正在與大陸CPU供應商合作，並相信該趨勢將帶動更多非X86系統的PC，祥碩公司也期望下半年大陸客戶的銷售組合將成長到10%，相較去年3~5%成長，它可以幫助祥碩持續邁向多元化客戶結構，維持加碼評等、目標價1717元。

外資也表示，看好祥碩與文曄的合作長線樂觀，雙方的夥伴關係預計明年將出現更多的正面效應，且因為文曄在大陸市場布局已深，有助於祥碩在大陸發展。

(時報資訊)