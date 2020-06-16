屏東縣政府消防局稍早通報，6日在屏東縣棚集山失聯的屏安醫院副院長楊欣正，已於今日（16日）10點在丹林瀑布附近尋獲，楊欣正頭部受有撕裂傷，但意識清楚，目前下山中。

屏安醫院副院長登山失聯10天，今早10時尋獲意識清楚。（消防隊提供／謝佳潾屏東傳真）

上週六(6日)的早上8點，楊欣正與醫院登山社社員，共同前往棚集山爬山，大夥並在700公尺時稍做休息，楊欣正告知其他社員要為大夥探路先行離開，然而社員在休息站等候許久，只等來他的訊息，楊欣正表示，「有些迷路，先往回走，不攻頂了」、「我有些迷路，不用等我，我直接往回走」、「滑了一跤，遠離溪邊，沒事，只是找不到路，不用擔心」、「我請同事們先回家，我決定走回溪邊」。隨後社員在集合地點仍未見到來，立即報警處理。

屏安醫院副院長登山失聯10天，今早10時尋獲意識清楚。（消防隊提供／謝佳潾屏東傳真）

副院長好友鄭清源為已8天仍尋遍不著感到很著急，立即開碼200萬元，凡只要找到楊欣正，即可以得到200萬元的懸賞金。

警消人員出動88車次及警消176名、義消44名、涼山特種部隊64名、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、飛鷹大隊、中華搜救總隊、雲豹登山隊等民間搜救團體64名等仍尋未果。

所幸奇蹟發生，屏東縣政府消防局已於今日（16日）早上10點在丹林瀑布附近尋獲，楊欣正頭部受有撕裂傷，但意識清楚目前已送往醫院治療中。

(中時電子報)