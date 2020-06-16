安心旅遊7月上路，為期4個月。不過，有旅行業者反應，團體行每人補助700元會被扣稅，最後只剩500元退給消費者。交通部觀光局長說，這與實際稅制不符，應查證消息來源。至於自由行住宿補助1000元，6月15日開放旅宿業者報名，他說，還在報名中，數據會變，但預估有8000多家。

「安心旅遊」補助團費700元被旅行社指稱，扣稅後只剩500元。張錫聰說，補助只是發展國旅手段之一並不是全部，傳出說要扣稅其實跟實際稅制不符，可能要再查證一下消息來源，事實上補助計畫實行多年，從沒700元扣200元的機制。

由於6月15日觀光局開放旅宿業者報名，參與安心旅遊補助，對於有多少業者參與？張錫聰說，還在報名中，數據要到7月1日於台灣旅宿網公布，以往約6成7報名，這次疫情影響，預估安心旅遊7成，換算下來約有8、9千家。

而近來花東、墾丁的旅宿一房難求，房價不斷上漲，張錫聰說，有了解，不只花東、包括澎湖金門等離島，都是很多民眾習慣去的地方，定不到或許有人很早訂房，也可能是旅行業者，這是市場機制，將來離島滿了，反而造成都會區或屬於山區的景點有機會透過包裝產品吸引遊客訂房，如阿里山、清境、日月潭等，而在都會區的五星級飯店過去多是以國際旅客為主要客群，近日也可逐漸轉型，提供國人住宿，體驗五星服務。

至於紓困3.0研議如何？張錫聰說，研議中，行政院會就各產業紓困需求及對象做研議，還沒定案。而旅遊禁令到本月底，是否延長？張錫聰說，還要再跟CDC評估，如果評估結果如果必須再延，就配合發布，會在六月底之前跟CDC協調。

(中時 )