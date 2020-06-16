國民黨上午批評蔡政府護釣魚台主權主張遠不如馬政府。（國民黨提供）

國民黨列舉面對日方的動作頻頻，民進黨官員個個作壁上觀的案例。（國民黨提供）

針對日方擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」等主權爭議，國民黨今舉行記者會，秀出馬政府維護釣魚台主權的行為，對照蔡政府態度消極，痛批蔡英文總統面對日本就卑躬屈膝、軟弱無力，變成「俗辣妹」，直指民進黨政府的「佛系作為」，只會讓我國主權與漁權不斷遭受侵犯。

國民黨上午舉行「軟弱！蔡政府護主權的魄力不見了？！」記者會，文傳會主委王育敏比較國、民兩黨執政時期，守護釣魚台主權的行為，指前總統馬英九兩度親赴最靠近釣魚台的彭佳嶼，宣示我國對釣魚台的主權，並提出「東海和平倡議」，展現我國對釣魚台主權「一寸都不能讓步」的決心。

王育敏表示，相較之下，民進黨政府面對日方將釣魚台更名的作法，僅作口頭上的宣示，日方對於我國抗議的已讀不回，蔡政府只能悶不吭聲，以往面對中國大陸就撿到槍的「辣台妹」，難道遇到日本就卑躬屈膝嗎？

至於釣魚台海域的護漁作為，王育敏說，馬英九政府不僅派海巡署船艦積極護漁，甚至不惜與日方海上保安廳船艦對峙喊話、水砲互擊數小時。但今年3月底、4月初幾次的日本公務船驅趕我國漁船捕魚事件，海巡署派艦前往協處後，對於我方的抗議，日方置之不理，民進黨政府就裝聾作啞、莫不作聲。

王育敏強調，民進黨政府口口聲聲要維護台灣主權，但碰上日本就似乎自動矮半截，眼見台灣漁船在自家海域遭日方「侵門踏戶」驅逐，卻未見據理力爭，難道蔡英文總統的「維護台灣主權」也有雙重標準？也會髮夾彎？

接著，王育敏列舉面對日方的動作頻頻，民進黨官員個個作壁上觀的案例，指藍委蔣萬安要求行政院副院長陳其邁落實2012年的主張，盡速在釣魚台舉辦釣魚大賽，卻遭民進黨副祕書長林飛帆質疑很突兀，呼籲陳其邁兌現支票。至於駐日代表謝長廷一天到晚發臉書，黨團要求謝長廷返台向國會報告，做了哪些捍衛釣魚台主權的行為。

革實院長羅智強砲轟，蔡英文卑躬屈膝，換來的是奴才的地位，從釣魚台風波再次印證「還馬英九公道者必是蔡英文」，馬英九在釣魚台立場硬頸，蔡英文則是軟骨，誰才是捍衛中華民國的總統非常清楚，蔡面對日本就變成「俗辣妹」。

師範大學東亞系教授王冠雄說，釣魚台問題不分藍綠，牽涉中華民國的主權以及漁民權益。對於石垣市長中山義隆稱更名意在反制大陸，凸顯日本根本不把台灣當回事，知道台灣會在旁邊乖乖的，對台如此屈辱對待，未來我方在釣魚台的國家主權就會被放棄掉。

(中時 )