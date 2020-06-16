醫材風波近日鬧得沸沸揚揚，行政院長蘇貞昌也表示，推政策需要團隊的溝通，衛福部長陳時中16日上午受訪時對此表示，該項新制的確尚未向行政院報告，溝通過程應有疏漏，也引發爭議，他們會暫緩新制，重新檢視。

陳時中指出，這個方案內容相當複雜，他們在內部其實討論許久，沒想到會引起這麼多的問題，對社會造成嚴重衝擊，他們會放慢腳步，再做討論

有媒體追問陳時中聲勢漸高，外界好奇是否投入2022新北市長選戰，擠壓立委參選空間，陳時中笑笑回應「現在聲望比較低了」，不再多言。

(中時 )