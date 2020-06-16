北京新冠肺炎疫情再起，外傳感染源可能來自國外進口的生鮭魚，為了避免生意大受打擊，許多餐廳都忙跳出來澄清，自家所用的不是鮭魚，而是「優質進口魚」，還有網友踢爆，青海省養殖場所飼養的根本不是鮭魚，而是淡水虹鱒，生吃淡水魚恐更容易造成感染。

北京市新發地批發市場的鮭魚粘板上被驗出新冠病毒，專家警告暫時別吃生鮭魚後，包括超市、餐廳跟日本料理店已全面停售，經追查後發現，餐廳所稱的「優質進口魚」，其實是大陸的國產品種「虹鱒魚」。

大陸有1/3的鮭魚幾乎都是青海省所供應，不過根據大陸《經濟半小時》日前報導，有網友踢爆，該地養殖場所飼養的其實是淡水虹鱒，並非真正的鮭魚，由於淡水魚大多含有寄生蟲，更不宜生吃。

關於北京這波疫情的病毒來源，北京市疾控中心開記者會表示，根據全基因組測序發現，病毒是從歐洲方向來的，截至16日為止，北京新一波疫情，已有106人確診感染新冠肺炎。

(中時電子報)