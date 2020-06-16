高雄市前副市長李四川在高雄市任職期間努力拚市政，獲得不少肯定。鮮為人知的是，李四川原名叫「李書川」，改名全因阿嬤嘸甘孫兒「輸」人。因此，李四川與友人LINE訊息時仍會用「李書川」，透露出不忘本的心意。

李四川為人務實，外表看來溫和，但認真做事、努力鋪好又直又平的馬路，卻遭93萬票無情否定，也讓他難忍情緒。6/11日在上班最後一天的草地音樂會中，李四川激昂為團隊抱不平，質疑投下罷免票的市民「不會心虛」嗎？的一段話，令人印象深刻。

鮮為人知的是，李四川原名叫「李書川」，是後來才改名李四川。《時報周刊》於2015年10月出刊的內容曾報導，只要跟李四川LINE過的人一定很納悶，為什麼他要用李書川而不用李四川？原來李四川是屏東縣小琉球人，家裡靠打魚維生，小時候爸爸出外捕魚常不在家； 李四川出生時，李爸正好出門在外，李媽於是請鄰居寫信給李爸，問孩子要取什麼名字？李爸回信說：「李書川。」

沒想到李四川的阿嬤聽了有意見，因李書川的「書」台語念起來跟「輸」很像，不識字的阿嬤不服氣說：「阮孫怎麼可以出生就輸人？」到戶政事務所報戶口時臨時把「書」改成「四」。因此，李四川用李書川LINE人，有其深意。

而李四川的名字還曾讓他遭受綠媒攻擊。原來李四川曾任北市新工處長，後轉任台北縣(現為新北市)工務局長，期間因貓纜工程之爭屢被綠媒的政論節目批評，甚至還被指其名叫李「四川」，一定是「外省人」。

李四川的媽媽住屏東，天天看綠媒政論節目，起初還不以為意，後來看政論節目愈講愈難聽，李媽忍不住打電話來問李四川「你是做了什麼壞代誌？讓人家講成這樣？」李四川曾透露，當他聽到媽媽這句話時，難過得眼淚都掉下來，悲嘆這種刻意製造的政治抺黑令人不恥。只是沒想到，時至今日，李四川仍有一樣的憤慨。

(中時電子報)