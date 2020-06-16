工業網安大廠瑞祺電（6416）16日召開股東會，通過每股配發3元現金股利及去年財務報告，瑞祺電總經理洪德富指出，公司併購澔楷後，將網安布局由以往的X86架構擴大至ARM架構，面臨5G世代資安需求爆發，更能在邊緣運算、SD-WAN發展趨勢下取得優勢。據了解，瑞祺電目前與澔楷已有3、4個案子產生綜效，並成功拿下車廠、半導體營運科技安全（OT）指標訂單。

洪德富表示，瑞祺電去年營運雖差強人意，稅後獲利衰退18％，不過，因去年下半年積極整備及調整成效顯現，今年前5月營收成長達52.12％，除了受惠去年同期基期較低以外，澔楷營收挹注及本業成長都有顯著貢獻；獲利部分，除了認列澔楷之外，瑞祺電本業獲利成長幅度也達到25％。

洪德富指出，併購澔楷目的是著重於其專注開發ARM架構產品，符合瑞祺電未來布局5G運算、邊緣運算、SD-WAN等市場趨勢，將可以同時提供X86跟ARM架構的底層通訊產品，目前與澔楷已有3、4個合作案綜效顯現，今年上半年陸續出貨。

針對5G世代物聯網生態系統，瑞祺電將聚焦網通及解決方案整合，隨著資安需求成長，重點在於裝置硬體不同技術組成，加入澔楷後，將拓展到營運科技安全（OT），已切入車廠跟半導體廠訂單。

此外，受疫情影響，導致缺料問題陸續產生，洪德富表示，公司提前採取有計畫性生產及備料，2、3月產能比較不受影響，但由於疫情擴散至全球，部分關鍵零組件大缺，內部也因此在物料追蹤上啟動換料、替代廠商等計畫，以及提供客戶產品規格調整方案等，降低缺料干擾。目前客戶並未因缺料而取消訂單，反而需求持續提升，對第三季抱持審慎樂觀看法。

(工商 )