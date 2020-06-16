衛福部16日公布「2019年國人死因統計（國人十大死因）」，其中，事故傷害排名第六。衛福部指出，事故傷害是24歲以下青少年、兒童的死亡率之首，而自殺則是15～24歲青少年、25～44歲青壯年族群的死亡率第二名。

進一步分析事故傷害，衛福部說，可發現事故傷害的類別中，46.4％均為運輸事故，達3,082人，占比第一；其次為跌落，占22.4％，有1,487人；第三則為溺水死亡，占4.5％，有302人。整體事故傷害死亡人數較十年前下降9.8％。

從年齡層來看，「65歲以上族群」在事故傷害的死亡人數，較十年前增加28.2％，其餘年齡層的事故傷害死亡人數均較十年前減少，又以25～44歲減少14.5％最明顯。

值得注意的是，衛福部說，自殺是2019年國人第11大死因，男性自殺死亡人數高於女性，且是女性的2倍。而0～24歲自殺死亡人數，2019年增加24.3％，已是連續2年呈現增加的態勢。

(工商 )