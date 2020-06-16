今彩539日前在雲林斗南開出800萬頭獎，不料一名自稱中獎人的男子，卻帶著一名自稱是妹妹的女子趕赴彩券行，宣稱妹妹把彩券搞丟了，希望調閱監視器畫面，證明彩券是他買的，不過台灣彩券表示「認券不認人」予以拒絕，同行女子只好向警方報案，甚至出具一個號碼一樣的彩券，未料警方調查後結局竟然大逆轉，發現這名報案女子根本沒有前往彩券行，立刻偽造文書罪將她函送法辦。

根據台彩資料顯示，5月20日開獎的今彩539，頭獎有4注中獎，一注獎金600萬元。有一名中獎的男子向媒體透露，是在20日購買彩券，他22日帶著一名自稱妹妹的女子前往彩券行，表示妹妹是中獎人，但彩券搞丟了，希望店家能協助調閱監視器影像，證明真的有買過。

台彩公司表示，依照公益彩券發行條例，彩券中獎人須憑中獎的彩券兌獎，而且問題彩券也要持正本才能進行重建，若無法辨認真偽則不予退換，若遺失、被盜，也都無法掛失止付。因此在8月20日兌獎截止日前，若沒找到遺失的彩券，也只能跟600萬頭獎說掰掰。

但這名自稱妹妹的女子，卻自己跑去向警局報案，還出具一張號碼一樣的彩券，警方調閱監視器後，發現該名女子根本沒去過彩券行，於是傳喚她到案說明，女子才坦承自己說謊，目前警方已依照偽造文書罪嫌將她送辦。

(中時電子報)