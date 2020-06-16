美元匯價低於30，土銀推快閃專案搶市。受惠於股匯雙漲效應，新台幣持續升值，如今兌美元匯價已低於1美元兌30新台幣，對此土銀趁勢推出「快閃專案」，再吸收更多美元部位，直至6月24日止，限時14天，客戶只要透過網銀結匯美元，即可享牌告減4分（0.04元）的優惠匯率。

土地銀行表示，現雖處於防疫期間，客戶理財投資仍要繼續，近來美元匯率處於相對低點，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶，建議可多採分批結匯方式以降低風險。

若客戶美元資金短期間未計劃運用者，土銀主管亦建議，於網路銀行辦理定期存款，亦可享美元定期牌告利率依各相當天期全年加碼0.02%的優惠，或享有不定期推出的美元優利定存專案。

土銀除了推出結匯的「快閃」專案之外，亦在6月份推出新版的優利定存專案，該專案不論新舊資金，網銀美元只要1,000元以上，即可享有一年期年利率 0.6%的優利美元定存，單筆達美元5萬元以上，即可享一年期年利率0.65%的優利美元定存；另為回饋舊存戶，若以新台幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元5萬元以上，更可享有一年期年利率0.7%的優惠利率。

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