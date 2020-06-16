太普高（3284）去年虧損，16日股東常會通過不配發股利，出席股東則質疑太普高是因轉投資欠佳，才導致虧損，提案降低董事長投資授權門檻，同時要求大陸廈門子公司的應收帳款1.46億元，應在半年內收回，太普高董事長王祈蓀答覆指出，大陸子公司應收帳款部份，將在一週內以書面詳細回覆，至於提案降低授權投資門檻，則提交董事會討論之後，明年股東會提案表決。

太普高16日召開股東常會，通過不配發股利，總經理沈家達表示，由於美中貿易戰導致國際金屬價格下跌，太普高印刷版材原料的鋁價，也比2018年下滑約10％，抵銷部份外銷訂單減緩的衝?，2019年營收約8.56億元，營業毛利率約24.88％，但，受到轉投資提列帳面損失的影響，去年每股盈餘虧損0.67元。

他說，2020年新冠肺炎（COVID-19）勢必持續影響國際貿易，但，台灣防疫有成，受到國際肯定，對於外銷比例大約70％的太普高，將是擴展外貿的良機，因此，將會密切觀察並掌握轉單效益。

由於太普高本業營運正常，卻因轉投資立宇高新和天剛資訊等多家公司，造成帳面虧損，因此，出席股東認為，實收資本額只有5.59億元的太普高，轉投資金額卻達1.65億元，占股本比例將近30％，並在2019年造成4,778萬元的損失，並質疑投資的決策是否有問題？提案要求將授權董事長投資上市櫃股票的門檻，從6千萬元降至3千萬元，非上市櫃股票投資門檻從3千萬元，降至1,500萬元。

董事長王祈蓀答覆表示，所有投資案都經過太普高董事會同意，股東的提議，將交由董事會討論之後，再於下次股東會提案表決。

另一位股東則針對太普高一筆應收帳款1.46億元，一直掛在帳上，要求在半年內收回，股東表示，太普高透過100％持股的子公司太普高精密影像控股公司，轉投資持股100％廈門太普高貿有公司1.50億元，為客戶代購物料，但，2018年應收帳款約1.55億元，2019年餘額還有1.46億元，等於一年才收回1千多萬元，希望公司交待為那些客戶買賣物料？過程和運作？

董事長王祈蓀針對這個在臨時動議時的發言，答覆指出，公司將在一週內，以書面資料，完整答覆。

(工商 )