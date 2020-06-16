因新冠肺炎和新藥授權報喜，帶動生技股價飆漲，近期因投資生技公司而身價暴漲的大老闆當中，以富邦蔡家兄弟身價增值最多，粗估帳面大賺逾50億元。

中天集團旗下合一生技（4743）積極研發的糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新藥，在15日宣布解盲，達到統計上的顯著差異。消息面利多激勵中天集團旗下中天（4128）與合一兩檔股票甫開市即跳高漲停板鎖住，漲停板門外等著追價的單子，分別逾19萬張及2.5萬張，表現搶眼。

合一股價一路飆漲，自3月23日股災低點19.4元漲到6月11日的高點233.5元，大漲了11倍，堪稱是生技股人氣王！今天高掛漲停價189.5元。

根據資訊觀測站資料顯示，蔡明忠持有合一6698張，而蔡明興則持有28841張，富邦人壽也持有15392張。自由時報報導，若以今天的股價來算，兩人持股帳面市值高達67.34億，若以授權FB825給利奧製藥的前1天股價31.55元計算，兩兄弟身價至少增加逾56億。

(中時電子報)