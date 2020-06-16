韓國瑜遭罷免，有地方記者驚爆，早就知道罷免案100%會通過，痛批議員質詢拚了命的栽贓抹黑，有些記者製造假新聞、激怒韓粉引發對立，很佩服韓國瑜的修養，「是我的話早就翻桌了」，而當韓國瑜離開市府的那一刻，她真的忍不住了，訪問時更是一邊發抖、一邊哭。

一名高雄記者接受《比特王》包子隊長採訪時表示，最痛恨也最害怕跑議會新聞，民進黨那一套真的不是質詢，他們就是拚了老命，拿一些沒有憑據的東西，一再栽贓抹黑糟蹋，往死裡打，當韓國瑜要回應時又不准他說話，一下要市長坐下，一下子要他起立，「到底是來亂的還是來質詢的」，人民為何花納稅錢去養這些「白癡」、「小丑」。

新冠肺炎期間，該記者看到了韓國瑜認真防疫，先不論他做得好不好，但若陳時中做一樣的事，就會被說領導有方，但韓國瑜同樣提出海歸國人應隔離14天，卻被質疑為什麼要綁架市民、限制人身自由，痛批這些人根本精神分裂。

當有人願意出來做事時，過去執政團隊不做是事、不作為的事情就一一現形曝光，該記者以先前高雄淹水舉例，有些人故意把手機放在地上拍攝，積水拍成淹水，明明訪問時市民都驚訝為什麼沒淹水，若（綠營）真的在乎高雄，就不會看到高雄淹水還喜孜孜的，好像迫不及待什麼災難發生一樣，是巴不得別人搞砸，好去助長個人私心快樂，還是真的抱持愛高雄的心？

包子隊長問到假新聞操作，該記者表示，曾看到同業故意製造衝突，先挑釁韓粉再說韓粉不理性，訪問時也會故意想激怒韓市長，「真的很佩服市長的修養，是我的話早就翻桌了」。至於韓國瑜罷免案，她說，早在五個月前就知道這是百分之百的結果，畢竟球員、裁判、媒體轉播權、場地，都是他們的人。

該記者說，當看到韓市長帶領的市府團隊，滿懷誠意、帶著沉重的心走出來時，一句嚴厲的批評都沒說，只說出對於高雄的期待與遺憾，讓她心疼落淚，而韓國瑜喊出天佑高雄、天佑台灣、天佑中華民國的時候，真的忍不住了，這意味著最後一點點希望都沒有了。

韓國瑜的崛起，該記者相信，喚醒許多人愛中華民國的心，在重要的一刻看見一絲絲復活的曙光，並追隨他、守著那面國旗，當韓國瑜講出天佑台灣的時候，似乎看見他放手了，那面國旗也飄走了，那種感覺是絕望的。

(中時電子報)