上週台大學生會於校務會議提案成立「校園轉型正義小組」一事，然而事前消息傳出後，因為學生會長受訪談到校內地景重新命名的可能時，舉了台大的地標傅鐘為例，引發校友反彈連署抗議，會議上表決結果支持成立小組的一方也居少數，提案未通過。對此促轉會發出新聞稿表示，表決後媒體與社會輿論在討論相關議題的過程中，對於轉型正義的認識與理解仍有所誤解，該會樂見各界討論轉型正義。

促轉會指出，轉型正義是民主化後，對於威權時期國家侵害人權的反省與善後工作。從政府機關到公私部門，固然會因掌握的資源、權力與性質不同，而各有其職，在這個歷史工程中，促轉會固然依促轉條例，肩負規劃與推動開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不法之責；但促轉條例也指出官方各級機構與民間協力，不同部門一起努力促進轉型正義、深化民主的方向。

促轉會表示，然而，徒法不足以自行，雖然政府須投入資源與公權力以執行促轉相關業務，更重要的是帶動社會對此複雜議題的討論與省思。對此，承載未來的年輕學子從未缺席。

促轉會舉例，去（108）年2月，前東吳大學政治系教授黃爾璇過世，黃教授於1983年遭校方無預警解聘，黃教授的家屬與學生長期懷疑解聘原因是政治迫害，但並無證據。該會收到東吳政治系學生會及系方正式來函陳情。立案調查後，經由訪談與政治檔案的清查，找出當時黃爾璇教授在校內受到監控的證據，調查結果顯示，當時教育部偕同情治體系與國民黨系統，嚴密監控大學校園，將「協調東吳大學解聘黃爾璇」列為重要工作成果，至此釐清這個重要的歷史真相。此外，例如東吳大學、政治大學等學校的蔣介石銅像，近年來也持續成為校園師生討論如何處置的焦點。

促轉會表示樂見各機關、學校自主開啟轉型正義的討論，無論是就歷史真相的追求、威權象徵空間的轉型等，該會也將持續透過相關基礎資料的開放與研究成果的釋出，帶動討論，也願積極提供需要者相關協助。

(中時 )