粉絲專頁《貓徑地圖王小明》15日po文表示今年1月13日，一隻石虎闖進台中港西碼頭管制區，慘遭流浪狗圍攻撕咬致死。不過，特生中心16日指出，該石虎主要死因為脊椎斷裂，身上多處骨折，推斷應是被車撞致死。

該文指出，這是第一筆台灣最西邊石虎記錄，台灣西半部每個流域到出海口都有研究單位拍攝到石虎活動，原因是石虎會沿著溪流擴展地盤，只要環境適合就會一直探索下去，而且很少走回頭路。

文章表示，據悉台中港區有上百隻流浪狗橫行，經常成群結隊到處遊蕩，一隻石虎闖進台中港西碼頭管制區，被流浪狗圍攻撕咬致死。不過，該說法被台中市農業局及特生中心否定。

農業局自然保育科長林弘敏表示，1月13日接獲民眾通報，立即接回石虎屍體，進行冷藏保存並寄至特生中心，當時石虎外觀及毛髮正常，也沒有明顯撕裂傷。特生中心獸醫師林桂賢指出，該石虎身上有多處骨折，脊椎斷裂為主要死因，判定遭車撞後才被狗咬，背部雖有咬齒痕，但傷口出血量不多，不至於致死。

(中時 )