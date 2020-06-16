去年與我國斷交的太平洋島國吉里巴斯將於22日舉行總統選舉，尋求連任的總統馬茂（Taneti Maamau）先前已經在國會失去優勢席位，挑戰總統大位的吉里巴斯優先黨主席裴班努（Banuera Berina）則揚言若當選將檢討吉里巴斯與中國的關係。外交部發言人歐江安今天表示，台灣將秉持中立原則，密切關注大選結果以及新政府的外交政策走向。

歐江安說，台灣與吉里巴斯在2003年至2019年間維持外交關係，這段期間台灣在吉里巴斯推動各項計畫直接嘉惠人民，台灣也很驕傲「以人為本」的合作模式。很遺憾看到馬茂政府接受中國利誘，在去年驟然決定與台灣斷交，有違其民主法治程序，更不符合吉里巴斯民眾期待，也引起了民間嚴厲批判。

歐江安指出，馬茂所屬的執政黨在今年4月國會大選不但失去多數的席次，也產生分裂，對於下周將進行的總統大選，台灣將秉持中立原則，密切關注大選結果以及新政府的外交政策走向。

吉里巴斯的總統選舉分為三階段，國會議員選舉的兩輪投票已在4月完成，總計45席，馬茂的吉里巴斯黨及盟友僅獲得22席。國會在5月下旬選出議長，並選出馬茂、裴班努參選總統。

吉里巴斯,外交部

(中時 )