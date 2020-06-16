海運需求熱絡，縮艙減班支撐運價如期反彈，近期中美西航線及美東航線運價各上漲29％及19％，帶動長榮(2603)今天彈升3.7％，萬海(2615)上揚2％。法人報告指出，貨櫃輪的運價大漲，第2季營運可望改善，航運股第3季將迎旺季，看好評價偏低的長榮及現金殖利率相對高的萬海，維持買進評等，陽明(2609)今年營運虧損可望收斂，維持持平看待。

根據Drewry資料顯示，航商積極控制運力的投放，4月歐洲線和地中海線取消36個航次、美洲線停航30個航次，5月前三周，歐地線取消20個航次，美洲線取消20個航次。從eeSea的資料顯示，今年上半年主要航線取消航次共有1675航次，占比10.6％，其中歐洲線運力減少17％至950萬TEU，美洲線運力減少16.5％至1070萬TEU。

空運價格自疫情爆發後，一直維持高檔，因此，也造成海運需求轉為熱絡，加上大型航商聯合縮倉奏效，配合需求短期恢復，運價大幅彈升。最新一周遠東-美西線運價來到今年度的新天價，美西線每40呎櫃的價格來到2755美元，漲幅達29％，美東線價格3255美元，漲幅為19％。法人指出，第2季的運價都較去年同期增加，即使在油價下跌的情況下年增幅0.7％，市場預期第2季運送量衰退兩位數，但從運價走勢來看，航商有秩序的調整艙位供給讓運價相對持穩。

長榮第1季受疫情影響，且燃油成本上揚，稅後虧損4.4億元，法人先前估計，第2季營收比去年同期下滑超過1成，稅後轉虧為盈上看1.5億元以上，但以目前運價漲勢來看，營收及獲利有上修空間。

萬海今年第1季稅後淨利0.83億元，年減92％，每股盈餘0.04元，除了受到燃油價格影響外，去年有處分櫃子認列收入，法人估計今年每股盈餘約1.3元左右，目前現金殖利率約4.9％。

陽明第1季稅後虧損擴大至7.2億元，每股虧損0.28元，運價上揚及燃油價格下降，第2季虧損可望縮小，而全年因無去年一次性的船舶相關賠償及減損損失，虧損可望低於去年的43.1億元。但每股淨值第1季已經跌至5.7元，將面臨5元保衛戰，股東會擬通過辦理私募甲種特別股3億股，有助拉高淨值。

(時報資訊)