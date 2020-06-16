路透社援引消息人士報導，切薩皮克能源公司（Chesapeake Energy Corp）最快於本周聲請破產，將成為新冠肺炎疫情重創能源業後，被迫出局的最大油氣公司。

兩名消息人士透露，依據破產保護法「第十一章」，切薩皮克能源規模約9億美元的「債務人融資」計畫，已經進入最後階段的協商。該公司亦與債權人討論取消部分既有債務，並將之納入破產融資中，使「債務人融資」計畫的總額逼近20億美元。該公司債台高築，債務總額已經突破90億美元。

另有消息人士表示，切薩皮克亦將與債權人協商「股權注資」，以助其脫離破產程序。該公司預計最快周四完成與債權人的協商，並提出破產聲請，但也可能拖到下周，聲請破產的進度將取決於這些協商的進展。

消息人士表示，根據目前的協商條件，如果切薩皮克能源能成功脫離破產，包括富蘭克林資源公司（Franklin Resources Inc.）等債權人將接收切薩皮克能源，以換取撤銷逾70億美元債務。富蘭克林資源是切薩皮克能源最大的債權人之一。

(時報資訊)