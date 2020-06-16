勞動部15日宣布大利多，15至29歲的108學年度應屆畢業生，找到工作最高可領3萬元獎勵！不過這項政策讓「宅神」朱學恒看不懂，不明白台灣的工作為什麼爛到還要發錢鼓勵年輕人去就業，自嘲應該是他太笨的緣故。不過網友一句話點出關鍵，並非宅神太笨，而是因為「你沒有台灣價值」！

勞動部14日在行政院會報告「應屆畢業青年就業措施」，應屆畢業青年只要在6月15日至9月30日間就業，連續受僱同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金；如持續受僱於同一雇主滿180日，即便跨到明年度，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

「宅神」朱學恒今在臉書發文表示，依照勞動部邏輯，台灣目前失業率攀高，應屆畢業生不容易找到工作是因為他們卻步職場的關係，所以要發錢鼓勵他們去找工作。

整個邏輯就是：找工作，有收入，很棒，是應屆畢業生，再加給你錢！宅神說「不明白台灣的工作為什麼爛到還要發錢鼓勵年輕人去就業，也不明白為什麼只有應屆畢業生持續受雇特別值得鼓勵，但反正整個邏輯我都不懂，一定是因為我他媽的太笨了的關係」。

有網友解惑：「一定是因為你沒有台灣價值」，宅神立刻回：「這個出生時應該先告訴我才對，現在重新投胎來不及」。

其他網友也紛紛表示：「鼓勵新鮮人撐半年再離職 棒棒～」、「這絕對不是買票，也不是美化就業率，也絕對不是消化預算」、「很生氣啊生育津貼都沒那麼多，是要逼死失業的人就是了」、「勞保都快破產，還大灑幣，所以被強迫扣勞保費的勞工和老版就是傻子」、「讓失業率好看，因為老員工失業一陣子後就不算失業率，有去兼差的也不算失業率，但應屆畢業生找不到工作就是實打實的失業率，總之就是為了失業率大灑幣」。

(中時電子報)