失業男沒錢加油車又拋錨，女警自掏腰包助解圍。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

家住彰化的65歲洪姓男子在桃園市打零工維生，近期因疫情影響，工作機會減少，洪男決定返鄉，不料開車途經觀音區桃科工業區時，車子因沒油拋錨，洪男下車找加油站又不慎迷路，所幸員警巡邏時發現，不僅協助他找回車子，還自掏腰包提供400元油錢，讓洪男感激不已。

大園警分局觀音分駐所警員林亭翰、廖泫濡於15日晚間，巡邏行經觀音區成功路二段時，發現洪男站在一間加油站旁神情疲憊、徬徨無助，員警見狀立即上前關心。

洪男向員警表示，他多年來以車為家，在桃園市四處打零工，但近期工作機會減少，想回鄉照顧父母，沒想到途經桃科工業區時，車子沒油拋錨，他便帶著身上僅剩的35元零錢去加油站買油。但因車輛拋錨地點偏僻，加上他對附近環境不熟，走了快2小時才找到加油站，返程時又因天色昏暗找不到車輛位置，迷路了3小時又走回加油站，一連串的不順遂，讓他身心俱疲不知該如何是好。

員警得知後載著洪男前往找車，所幸沒多久就找到其車輛，但洪男將油加進汽車後仍無法發動，警員廖泫儒研判是汽油不夠，便自掏腰包再去加油站買了100元的油，終於順利發動車子，廖員並將身上僅有的300元提供給洪男，讓他能夠順利返鄉。員警的暖心之舉，讓洪男相當感動、眼眶泛淚，並表示這是他第一次遇到這麼好的警察，以後有機會一定會親自來道謝。

(中時 )