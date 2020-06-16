高市15日晚間出現「飛天警車」，網友直擊1輛警車行經時代大道上，騰空飛越過輕軌軌道近2秒，還冒出濃濃白煙，令人怵目驚心。這輛警車是小港分局大林所警車，警方解釋當時為押解嫌犯網地檢署，但嫌犯藥癮突然發作，不停哀嚎，因此才加速行駛。網友也戲稱，難道是上演台版《玩命關頭》嗎？
大林所長吳定諺表示，昨天查獲毒品案1件，2名員警在8時50分許，解送嫌犯至高雄地檢署偵辦，途中嫌犯毒癮發作，擔心後續有不理性舉動才加速行駛。
不過，警車在行經時代大道與成功路口時，路面有高低落差，造成警車騰空飛躍輕軌軌道，過程被網友行車記錄器拍下PO網，笑說「玩命警車10」、「跑跑卡丁車，氮氣按下去走捷徑」、「公家車沒差，人民會買單？」。
吳定諺解釋，當時護送的員警只注意犯嫌舉動，沒有發現路面顛簸才造成騰空，當下車輛沒有異狀，完成本次解送任務，犯嫌與同仁均無受傷。
吳定諺表示，之後檢查該巡邏車，發現前保險桿有擦痕、底盤前額有破裂，疑似零件脫落，但沒有重大損傷，為保險起見，已送往汽車保養廠做全面檢修。
(中時 )
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