某些傳統地區認為動物的皮肉、骨骼等，能有效治療疾病或者強身健體，常高價收購令全球盜獵風氣難以遏止。英國阿什克羅夫特（Lord Ashcroft）勳爵出版的新書《不公平的遊戲》（Unfair Game）中，便揭露了南非共有333個農場，以極為不人道的方式飼養獅子，並取其骨頭，提供大陸和東南亞地區，方便他們藉此進行傳統治療。

根據《太陽報》報導，《不公平的遊戲》一書中血淋淋的揭發了在南非的獅子飼育場中，遭豢養的獅群所受到的非人道待遇。為了讓獅子的骨頭和骨髓中仍能保有血液，以求能賣到更高的價錢，農場人員甚至會在牠們還活著的時候，就對牠們「取骨」。人們自動物身上搾取資源，原本是為了醫療用途，但據前托里市副主席阿什克羅夫特表示，這種行為卻極有可能反過來對人類產生最嚴重的威脅。

這些被「取骨」的獅群皆豢養在惡劣的環境中，可能早已感染致命的結核病或者肉毒桿菌中毒。比勒陀利亞的野生動物獸醫彼得·考德威爾（Peter Caldwell）博士表示，肉毒桿菌中毒（一種攻擊神經系統的感染），可以透過（獅子）被感染的骨骼與皮膚傳染給人類，被感染者將因此受到新的疾病威脅，甚至可能痛苦至死。

據了解，由獅子骨骼傳播的疾病，包括布魯氏菌病（brucellosis），這種病可能演變成慢性疾病並持續多年，即便痊愈依舊有復發的可能，另外還將引發關節炎與心臟炎。現今醫療技術日新月異，人們如若感到不適最好還是赴醫院檢查，維持正常作息多運動，切勿聽信偏方，以免殘害了自然界的動植物，還可能令自己小病變大病。

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(中時電子報)