新北市長侯友宜今（16日）表示，每個人守護國家、國土想法都是一致的，若有不同的看法、想法可以好好溝通協調，多愛中華民國、多愛台灣寶地。（葉書宏攝）

關於國民黨立法院黨團質疑執政黨對於釣魚台爭議過於軟弱，呼籲蔡英文總統與漁民及各政黨領袖登釣魚台宣示主權，新北市長侯友宜今（16日）表示，每個人守護國家、國土想法都是一致的，若有不同的看法、想法可以好好溝通協調，多愛中華民國、多愛台灣寶地。

(中時 )