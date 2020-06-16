自美國白宮先前公開與美政府資助的國際宣傳機構「美國之音」鬧翻，並稱其替陸喉舌，而自美參議院通過由川普提名的保守派電影製作人派克出任由美國國際媒體署新任執行長後，美國之音台長班奈特與副台長蘇加瓦拉紛紛辭職，表明新任長官有權行使人事權。

據美國之音報導，先前皆為新聞業的班奈特（Amanda Bennett）與蘇加瓦拉（Sandy Sugawara）在2016年起擔任美國之音台長，在15日發給員工的信件中指出，「現在是我們離開的時候了」，並指出她們一向熱情且引人注目地述說美國故事，不讓全世界內的不實消息與假新聞得以進入美國，而在派克（Michael Pack）上任後，希望員工的熱情、使命感以及正直皆不會改變。

4月時，白宮罕見在《1600 Daily簡報》中公開點名美國之音「花大家的納稅錢卻充當獨裁政權的喉舌」，批評美國之音在對於新冠疫情和大陸的相關報導上為北京宣傳。川普於5月15日提名派克出任由美國國際媒體署新任執行長，當時並聲稱「『美國之音』現在運行很糟，他們才不是美國的聲音，他們站在美國聲音的對面」。派克與前川普策士巴農（Stephen K. Bannon）兩人是意識形態上的盟友。

此外，媒體15日也披露，在白宮點名之後，美國疾管中心（CDC）也將美國之音列為黑名單，要求旗下人員回絕相關採訪要求。班奈特對此表示震驚，並澄清美國之音是經費來自國會的獨立新聞機構，而CDC這樣一個聯邦機構的公共事務部門，卻因白宮在社群媒體推文便直接封殺美國之音提出的採訪要求，著實令人不安。

(中時電子報)