大陸國家電網16日再傳重大消息，攜手華為、BAT開創新基建浪潮。國網在北京舉行「數位新基建」重點建設任務發布會暨雲端簽約儀式，對外發布「數位新基建」10大重點建設任務，並與華為、阿里、騰訊、百度等合作夥伴簽署戰略合作協議。

10大重點建設任務包括電網數位化平台、能源大數據中心等項目，2020年總體投資約247億元（人民幣，下同），預計拉動社會投資約1000億元。

中泰證券蘇晨團隊表示，2020年國家電網「數字新基建」投資規模為247億元，聚焦大數據中心、工業互聯網、5G、人工智慧等新基建領域，以訊息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施為重點，預計拉動社會投資約1000億元，較2019年在專項投資規模取得翻倍成長，大陸的國家電網有望再迎來訊息化建設的高峰。

東吳證券侯賓認為，新基建作為拉動經濟增長的新動力，在天時、地利以及人和的背景下，是政策與產業所需。

(旺報 )