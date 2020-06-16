美股昨（周一）先殺後拉巨震逾900點， 尾盤大漲157點。外媒今報導，美國總統川普打算再砸近1兆美元（約台幣30兆元）投入基礎建設以刺激經濟，消息傳出，激勵今台北時間上午11點51分，道瓊期貨又噴漲508點，暫報26,183點。

美國財經媒體引述消息來源指出，川普政府研擬1兆美元的基礎建設計畫，初步規畫，打算把大部分資金投入道路和橋樑等傳統基礎建設，另外也會為5G網路建設和農村寬頻等預留部分資金。

美股周一盤中原本狂瀉760點，但在美國聯準會（Fed）宣布將透過次級市場公司信貸工具（SMCCF）購買個別企業公司債，加碼刺激經濟復甦，美股反彈，道瓊終場倒漲157點，來回巨幅震盪超過900點，而在1兆美元基礎建設刺激消息曝光後，期指飆漲逾500點，市場多頭兩天大反攻1400點。

另外，美國商務部擬放寬美企與大陸通訊大廠華為合作制定下一代5G網路標準；以及美國聯合航空和達美航空獲准復飛中美航班，每周各營運兩班。前述消息顯示，美陸緊張關係似有緩解跡象，帶動日、韓、港、陸等亞股全面上漲1~4%不等，而台股收盤也暴漲205點，站上11511點。

(中時電子報)