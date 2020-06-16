關於國民黨高雄市長補選人選問題，新北市長侯友宜今（16日）表示，感界各界關心高雄市選情，自己一定全心全意拚市政，建議黨團趕快找出「年輕、創意、接地氣的在地人」，團結一心一意面對選戰，希望能有機會再度為高雄市民服務。

(中時 )