新冠疫情趨緩，越南、大陸出貨動能增溫，富林-KY(1341)、材料-KY(4763)5月營收雙雙展現近20％月增力道。伴隨第二季訂單能見度明朗，搭配新產加盟，營運蓄勢更上層樓。

越南第一大PVC人造皮革富林-KY因打入Coach、MICHAEL KORS等國際精品供應鏈，帶動近兩年皮包類營收勁揚，去年年增達三成；第一季因過年遞延訂單與轉單效應，營收逆勢年增近9％。

富林-KY今年營收成長動能主要來自Coach、MICHAEL KORS等精品皮革供應商增加釋單，5月營收1.53億元，月增19.45％；預期第二季仍有膠布等轉單需求。

隨著越南的供應鏈愈來愈成熟，過去當地廠商主要向大陸採購原料，未來會改成就近取材，增添接單利多，而供應給沙發等家具類客戶生產後銷到美國等訂單也會增加。

材料-KY5月營收1.82億元，月增19.41％；前5月8.58億元，年增4.24％。今年絲束、醋片擴充產能各在第二、三季開出，其中，絲束將增加1,000噸，產能推進至1.5萬噸；醋片增加5,000噸產能，總產能達2.5萬噸。

材料-KY生產的醋片一部分做為絲束的原料，一部分做塑料應用，交貨給膠粒廠，再往下游銷售給眼鏡架或工具手把原料廠。

強化一貫佈局優勢，材料-KY繼從醋酸絲束跨足上游醋片後，董事會通過5,500萬元人民幣（折合2.3億元台幣），於山東主要生產基地設立醋片原料醋酐廠，年產約6萬噸，預定今年底完工、明年投產，除滿足本身醋片原料供應亦可外售。

(工商 )