今市場傳來美中關係趨向緩解後，包括台股在內的亞洲地區股市幾全面大漲，其中的台股迄上午11：42的加權股價指數暫報大漲218點，連續收復11400點、11500點、10日線與5日線等關卡，顯示短多人氣快速回籠。

不過，在市場一門歡騰中，具避險效益的富邦VIX（00677U）卻帶量大跌，目前暫報重挫16.29%，報6.37元，成交已逾40萬張=.

富邦VIX在昨台股大跌時，還一度大漲，今則再度大跌，顯示市場心理素質愈趨偏向正向發展，即本波的恐慌心理，並沒有前波那麼嚴重，雖美國與拉丁美洲等地，持續傳來新冠疫情例仍大增訊息，但各主要先進工業國已積極研發新冠疫苗，多漸有突破，預期疫情將不致再惡化如前波窘境，因此，投資人的心理素質也愈趨相對健康。

富邦VIX的股價漲跌，簡單的說，就是直接追蹤美股標普500指數的漲或跌，而在美國經濟目前復甦緩慢之際，大摩仍在喊買，顯示對後市仍審慎樂觀，由於部分專家甚至看好標普500指數在今年底有機會再攻一波高點，使富邦VIX的波段走勢，或仍充滿向下修正的變數風險，不宜輕忽。

(工商 )