網安設備廠瑞祺電（6416）今（16）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利3元。展望今年，公司將積極穩健規畫投資布局，搶攻智聯網（AIoT）及邊緣運算等智慧應用市場需求商機。

瑞祺電此次股東常會亦完成董事全面改選，新任4席董事為現任董事長朱復銓、總經理洪德富，樺漢總經理蔡能吉、樺成國際投資董事長樓朝宗，3席獨董為邵建華、黃文進、王怡鈞。

瑞祺電2019年合併營收創44.31億元新高，年增4.33％。毛利率20.63％亦創近3年高點，但營益率9.66％為近5年低點。加上業外因匯損而轉虧，歸屬母公司稅後淨利2.88億元，年減18.86％，每股盈餘（EPS）4.28元，雙創近5年低點。

瑞祺電去年因投資併購進度遞延，上半年營運表現疲弱。隨著4月入股取得德國APLIGO公司52％股權、6月投資取得澔楷4成股權，新增整合型通訊系統產品線，與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎，帶動下半年營運動能逐步回升。

受惠三大產品線急單湧入，瑞祺電2020年首季歸屬母公司稅後淨利0.88億元，季增14.69％、年增29.58％，每股盈餘（EPS）1.3元，雙創同期新高。5月自結合併營收4.5億元，月增5.86％、年增67.58％，累計前5月合併營收21.44億元，年增52.12％，雙創同期新高。

展望今年，瑞祺電董事長朱復銓表示，將持續設計開發更多樣的網通資安系統平台、雲端伺服器系統、雲端運算及企業用戶端網路封包交換器、軟體定義廣域網路及虛擬／廣泛型客戶端設備（vCPE/uCPE）、工業互聯網控制、儲存與安全閘道器及邊緣運算智慧型閘道器。

因應客戶對多元智聯網應用產品及服務需求，朱復銓指出，將以積極但相對穩健的規畫及投資策略，逐步進行智聯網及邊緣運算等智慧應用市場布局，持續投入並推展新產品事業，為公司開拓新業務發展方向，進而提升獲利水準。

(時報資訊)