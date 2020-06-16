六月鳳凰花開、驪歌響起，正值各級學校陸續將舉行畢業典禮活動，太平警分局為確保學校師生安全無虞，將加強這段期間校園周邊安全維護與交通疏導勤務，也將於各學校畢業典禮當日派員強化校園外周邊巡邏勤務，協助處理臨時突發狀況，共同防制校園暴力事件發生。

108學年度太平區各級學校畢業典禮，於6月中旬起陸續舉辦，太平警分局為強化轄內各級學校畢業典禮前後期間及典禮當日的安全維護及活動過程順利，除在上、下學時段加強校園外部周邊巡邏，並透過平時建立的聯繫通報機制，結合學校校務人員、老師及教官，一起為校園安全把關，警方還用心協助校方檢視並調整監視系統設備，以避免校園視線死角，這段時間如遇有需協助事項，將立即派員前往應處，遏止不法情事發生，希望讓畢業生們有個難忘又溫馨的校園回憶，迎向人生的另一段旅程。

太平警方表示，在畢業季期間除加強執行校園安全維護外，如典禮當日有相關設攤園遊會等活動，也將適時由分局犯罪預防宣導團前往實施犯罪預防宣導、交通安全宣導及廉政倫理教育，讓學生與家長們知道各類犯罪預防(反詐騙、反毒品)宣導，甚至暑假期間避免各種打工陷阱、網路不實廣告及遵守交通安全規則重要性，除保護自己外免於危險外，也可讓家人放心，開心又平安過個暑假。

(中時 )