屏東縣議員蔣月惠不斷帶著屏東高工校地徵收案的地主陳鵬弘四處陳情，今天又到教育部前，要求撤銷徵收案。教育部表示，已請屏東高工在合法範圍內與陳情人溝通並協調後續處理。

時代力量立委陳椒華曾為陳鵬弘在立法院召開記者會，譴責屏東高工接受捐地又強占民地；今天在蔣月惠帶領下，陳鵬弘等人又到教育部前抗議，要求撤銷徵收。

陳鵬弘說，他的祖父陳山茶在民國42年，捐贈給屏東高工2.6公頃土地給學校，後來又以低於市值的價格，將0.37公頃土地售給校方。在屏東高工校園內，他居住的祖厝及經營的自助餐店約270坪土地要被徵收，她母親不知情而領取100多萬元徵收費，事後得知要徵收祖厝後反對徵收，經20年的訴訟，最後判決陳家敗訴確定。

教育部表示，陳家捐給屏東高工的土地，其實是他們之前向台糖承租，至於現行的祖厝，屏東縣政府已在78年就完成徵收，因此屏東高工才在旁邊興建體育館，並希望陳家能遷離，以讓學校可以正常運作。

教育部表示，屏東高工土地訴訟爭議案，司法訴訟進行了20多年，高等法院在去年7月31日判決確定，陳家需將房屋騰空謙讓返還屏東高工。不過陳家目前仍透過各種方式，尋求救濟。

此案訴訟從84年進行至今，並經法院判決確定，教育部表示會尊重司法機關審理結果，也將提供學校必要協助，期盼圓滿解決爭議。

教育部說，屏東高工校地案，基於陳家的救濟程序仍在進行中，為尊重陳家權益，屏東高工已向法院聲請暫緩在7月1日法院履勘事宜，教育部也會請學校和陳家溝通並協調後續處理。

(中時 )