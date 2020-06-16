中興保全科技今日召開109年股東常會，由副董事長林建涵主持。林建涵表示，展望未來，中保科技期望全年度用戶數持續穩定成長，也將隨物聯網、智慧城市不斷升級的節奏，開發更優質的服務，滿足消費者全方位需求。

中保科今年業務發展重心仍著重在「中保無限＋」，物聯網IOT系統整合服務，提供民眾包括智慧安控系統、數位監視及影視對講系統、專業消防規劃及建置、建築環境整合規劃服務、智慧建築大樓管理服務、防災整合規劃服務、跨入智慧營建綠建築工程，生活宅修(清洗冷氣機、洗衣機)等等『全方位生活服務』。

中保科技具備系統整合（System integration, SI）與後端服務能力，配合綿密的人力服務網絡，落實智慧型態整合管理，包括保全防盜管理、監視系統整合、停車場管理、節能管理、物業管理、門禁管理、環境監測、安全防災等，都能依不同需求規劃建置。

管控中心藉由物聯網設備，訊號回傳雲端管控，當出現異常，客戶手機端會同步收到訊息，經管控中心聯繫現場保全人員或服務工程師，快速排除問題。集團也持續開發雲端人事考勤薪資系統、臉型辨識整合、網路型智慧郵箱等服務，率先走在市場前端。

除此之外，集團旗下「保創科技」將機電、消防、防災整合成一條龍的統包服務，從素地開始由國雲停車提供停車場經營管理，進入施工階段後，包括保創機電、消防、國產混泥土、國雍營造等都能投入，完工營運後再進入國雲樓管，裝設「中保無限＋」系統、保創災防等服務。從素地到完工營運，保創皆能統包，更創建「工地智慧管理平台」，達到智慧工地的效率管理。

中保科技集團因應新冠肺炎疫情，也推出全方位的服務及產品予以因應。『中保潔菌家』提供營業場所、公共空間、餐廳消毒殺菌服務，業績成長數成。 『紅外線感應熱顯像儀』可即時量測人員體溫，是賣場、醫療院所等公眾場所的出入口把關一大利器，供不應求。民生消費面，復興空廚『調理包』搭上宅經濟的熱潮，業績明顯成長。中保科技的網路購物商城，自2020年起，無論是上訪人數及下單量，也都創下自106年4月開始上線以來的高峰。

(中時 )