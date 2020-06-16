新北市消防局第一救災救護大隊今（16日）於大隊部辦理「社團法人新北市嘉義同鄉會」捐贈380個住警器住宅用火災警報器捐贈儀式，由副大隊長翁育稔代表受贈。

新北市嘉義同鄉會草創於1992年，早期嘉義縣市居民以農漁業維生、生活艱辛，故在工業發展之時人口外移嚴重，多數到台北就業謀生，為團結離鄉打拼的鄉親，並將思鄉之情、感念之恩轉化為對社會關懷、回饋之動力，由寶島歌王葉啟田籌備成立台北縣嘉義同鄉會，也由其擔任創會理事長。

沿革至今，第十屆理事長詹桂美更秉持同鄉會「犧牲奉獻關懷鄉親，扶弱濟困」的崇高服務理念，代領著會員們處處散播公益，放送愛心，公益善舉之事不勝枚舉，也建立本會急難救助基金專款專用於新北市嘉義鄉親在急難時，能得到支持與照顧。

在偶然際遇下得知消防局積極推動老舊公寓裝設住宅用火災警報器，並優先針對獨居長者、低收入戶及資源回收戶等弱勢家庭到府安裝服務，與同鄉會濟弱扶傾、互助互勵的理念相同，在詹理事長號召下共募集380個住宅用火災警報器，捐贈予新北市消防局第一救災救護大隊，期能提升民眾居住安全。

翁育稔表示，感謝新北市嘉義同鄉會捐贈380個住警器，透過結合民間團體的力量，給予弱勢族群更多的溫暖與幫助，更希望能藉此產生拋磚引玉的作用，讓社會上真正需要幫助的家庭獲得最實質的幫助。

同時也呼籲社會大眾，住家多一分火災預防，就少一分災害損失，推廣設置住宅用火災警報器是目前本市推動住宅防火安全的重大政策方向，期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群居家安全。

(中時 )