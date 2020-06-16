兩個月後就是高雄市長補選投票，民進黨將推出行政院副院長陳其邁應戰，國民黨尚在徵詢可能人選，陳今天出席高雄中學畢業典禮時說，明天就是自己的畢業典禮，還說自己不會「吃碗內、看碗外」。國民黨批評，世界上最會「吃碗內看碗外」的人就是陳其邁，路都鋪排好了，當然沒有「吃碗內看碗外」的問題，話不用說得這麼好聽。

王育敏說，從民進黨響應罷免高雄市長韓國瑜開始，就是幫陳其邁量身打造為唯一民進黨補選候選人，陳其邁明天要辭官，一點也不意外，但話也不用說的那麼好聽，路都幫陳其邁鋪排好了，當然沒有「吃碗內看碗外」的事情。

國民黨革命實踐研究院長羅智強抨擊，世界上最會「吃碗內看碗外」的人就是陳其邁，當初選輸高雄市長，「看碗外」跑去擔任行政院副院長，把前高雄市長韓國瑜罷免後，再「看碗內」跑去補選市長，如果這次補選又輸，說不定可以升官當行政院長，甚至有一天還可以當總統。

高雄市長補選將在6月20日至24日受理候選人登記，8月15日投票，國民黨將在明天中常會上通過徵召辦法。文傳會主委王育敏說，國民黨已經定調，確定會提出自己的人選，黨主席江啟臣、祕書長李乾龍也在積極徵詢可能的人選，只要人選確定就會向外界報告。

王育敏表示，補選這一役的確需要糧草與子彈，動用相關人力、物力、財力等支援，希望黨員與企業界代表多多支持。

羅智強指出，在高雄市長補選這一戰，國民黨不要想著贏，而是要想著不能輸，這已經不是補選本身勝負的問題，而是國民黨到底要傳達給人民什麼新的訊息和形象，國民黨基於政黨主體性，一定要派出讓人耳目一新的人選，也要讓人民感受到國民黨歷經重大失敗，重新再出發的改變，同時提前為2022年高雄市長準備。

詢及國民黨改革委員會進度，王育敏表示，19日將召開大會，開放媒體採訪主席談話，不過，當天僅是原則性的結論，不是最終定案版本，江啟臣還要經過1、2個月的時間跟黨員、黨代表溝通，可能還會修正和調整，再送全代會通過。

(中時 )