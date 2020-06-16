潘慧如劇中邀請李宣榕、梁舒涵、楊雅筑、王上菲、王沛語一起開趴。（TVBS提供)

潘慧如、李宣榕膚色一白一黑。（TVBS提供）

潘慧如日前加入TVBS《女力報到最佳拍檔》，飾演梁瀚名的仙氣姊姊林詩淇，她劇中邀請李宣榕、梁舒涵、楊雅筑、王上菲、王沛語一起開趴，六人各自換上泳裝比美，潘慧如穿著桃紅色比基尼開遊艇，性感指數破表，讓梁舒涵當場狂噴鼻血，只能塞衛生紙應急。

潘慧如在劇中的霸氣姊姊形象收服不少觀眾，甚至有人認為她看起來比「弟弟」梁瀚名還年輕，潘慧如對此笑喊：「林國樑你真的要反省了！」問及保養祕訣？潘慧如分享：「就勤保濕、防曬，吃就不要糖，選無糖。」演員們無論戲裡戲外常會到「夢17」喝咖啡，不過潘慧如會盡量避開，她表示：「寬亮味的咖啡比較重口味，能喝水就喝水，我不太吃零食，也不太喝手搖飲。」

飲食方面特別忌口，讓潘慧如的體態每天都滿分，拍攝遊艇戲碼當天以火辣比基尼亮相，吸睛度更勝其他人，她的雪白膚色與「黑珍珠」李宣榕形成強烈對比，潘慧如說：「她（李宣榕）是反光板，所以我們拍遊艇還好都有她在，幫我們吸光。」李宣榕無奈：「我就犧牲自己！」潘慧如又開玩笑：「是妳完整了我們。」

潘慧如聊到對「17連」女演員們的印象，認為大家對保養都很有一套，無畏夏季豔陽的荼毒，「我們上遊艇曬了一整天，可是每個人的皮膚看起來都很飽水，不是乾的。」劇中她請梁舒涵幫塗防曬乳，開放對方隨意摸胸，親密接觸讓梁舒涵招架不住，直接腦充血昏倒，場面爆笑。

(中時 )