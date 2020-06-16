（安碁資訊（6690）16日舉行股東會，董事長施宣輝（左二）及總經理吳乙南（右二）對下半年營運釋出審慎樂觀看法。圖／翁毓嵐）

資安監控委外服務商安碁資訊（6690）2019年度營運表現亮眼，營收、獲利皆交出雙位數增長成績，今年以來營運動能亦不受新冠肺炎疫情影響，月營收持續維穩兩位數增幅向上，展望全年度營運，在後市動能持穩下，安碁資訊釋出審慎樂觀看法。

安碁資訊16日舉行股東會，董事長施宣輝針對營運報告時指出，安碁資訊持續投入創建資安人力加值服務與AI人工智慧之創新應用新模式，去年在團隊努力下交出營運新高成績，年度合併營收年增近26％、6.42億元，稅後淨利亦增長逾16％、達近0.68億元，稅後EPS 5.11元。

去年在專案數的持續成長、深入OT（維運技術）之研發外，亦擴展海外市場，並與泰國合作廠商布署其在海外首座7×24的資安維運中心SOC 。此外，其資安檢測服務業務亦於今年第二季前進印尼市場，為其在東南亞擴展布局再下一城。

展望今年業務發展策略，施宣輝指出，安碁資訊將持續深化、同時進一步擴大其在SOC服務優勢，提升客戶滿意度，並跨越OT領域、投入更多場域開發，以擴大IT與OT串聯協作的資安防護網，另對於既有服務挑選可提升服務強度的項目，提高毛利貢獻之外，也將持續海外業務的開發，以東南亞國家為優先市場。

針對疫情商機，總經理吳乙南表示，目前在企業需求上多看到異地備援及因應數位化及IoT應用帶來的App與資安檢測業務增加，同時既有業務則多不受影響，此外，在金融、銀行業者布局數位化、線上App之檢測需求也為其業務帶來利多。展望下半年營運，安碁資訊預期後市動能審慎樂觀。

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