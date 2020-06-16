龍邦國際興業（2514）代大股東福座開發公告，自108年11月15日～6月12日止，經由集中市場加碼龍邦國際股票達6,013張；迄今累計持股比率已提高到26.1％。

龍邦表示，原本福座開發在前次公告時，持股共124,523張（含利用他人名義持有61,501張），持股比率24.61％（含利用他人名義持有12.16％）；此次加碼後，公告持股已提高到105,632張（含利用他人名義持有55,214張），累計持股比率26.1％（含利用他人名義持有13.64％）。

龍邦代福座開發公告表示，福座開發取得龍邦持股，目的是為長期投資。預計一年內，再透過集中交易市場取得股份。

龍邦今年前5月營收表現亮麗，累計營收達34.97億元，較去年同期大幅成長80.42％。

龍邦近期股價回穩，今天受台股大盤狂飆所激勵，盤中上漲2.14％至14.35元，小漲0.3元。

(工商 )