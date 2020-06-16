華山分屍案凶手陳伯謙被控性侵、勒斃高姓女學員，還分屍成7大袋丟棄，一審台北地院判他死刑，二審高等法院認定符合自首要件，改判無期徒刑，全案上訴最高法院，高院今代開接押庭，預期將再裁准羈押2個月。

39歲陳伯謙是射箭教練，在華山草原搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女是學員之一。高女2018年5月31日在草堂內飲酒聊天，醉後昏睡，陳竟趁機性侵並勒斃高女，並偷走高女背包內的200多元。

陳男將屍體藏放在草堂內塑膠箱，直到6月3日深夜11時許，才將屍體肢解成13塊，分裝7袋載至陽明山區棄置，並割下左乳、下體返回草堂製成標本收藏，直到家屬找不到高女報案，警方循線查到草堂，陳男才坦承殺人。

一審陳男否認殺人，推稱兇嫌是「Eric」，合議庭因此認為他不符自首要件，判處死刑。二審合議庭卻認為，陳男主動認罪，檢警是根據他的供述尋獲被肢解的屍體，符合自首要件，改判無期徒刑。

(中時 )