◎安心旅遊補助會扣稅？觀光局說話了

安心旅遊7月上路，為期4個月。不過，有旅行業者反應，團體行每人補助700元會被扣稅，最後只剩500元退給消費者。交通部觀光局長說，這與實際稅制不符，應查證消息來源。至於自由行住宿補助1000元，6月15日開放旅宿業者報名，他說，還在報名中，數據會變，但預估有8000多家。

◎安心旅遊台灣玩什麼？林佳龍推薦這3種

交通部7月起推出安心旅遊，規劃39億元補助團體與自由行旅客，前往離島還可多使用一次，交通部長林佳龍指出，年輕人三十而立應該多在國內旅遊，百岳、環島、離島是他最推薦的3種方式，體驗不同地方的地質、生態及文化，更與教育部討論落實到國民教育。

◎教育部重新定義校園霸凌 首度列入網路霸凌

國內中小學生有1.83％曾遭受網路網路暴力，教育部決定修正「校園霸凌防制準則」，擴大校園霸凌的型態，首度增加網路霸凌和電子通訊的霸凌型態。

◎南化弒親3屍命案 逆孫二審再逃死

2018年5月10日台南市南化區男子郭濬毅行竊失風殺害外叔公李清祥、外嬸婆李蘇靜，還將想報警的外婆李胡木哖滅口，被台南地方法院依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身後，台南高分院16日殺人部分駁回上訴，維持無期無期徒刑，褫奪公權終身的判決。

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(中時電子報)