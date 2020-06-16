創世基金會今（16日）再發起「撐舟勇士」活動，以愛心槳象徵捐款，每槳1650元，愛心專線（05）5377855。（周麗蘭攝）

新冠肺炎爆發以來，各行各業生意受衝擊，創世基金會斗六院平日捐款、捐發票也受重創，捐款迄今少了近300萬元，發票也銳減4、5萬張，又因疫情之故無法舉辦募款園遊會，創世斗六院發起「愛心槳」活動，呼籲各界助養植物人一日1650元。

創世斗六院安養植物人42人、到宅服務98人，每月開支需要200萬元，自疫情爆發以來，退捐的善心人士不少，原因是「以後再捐」；每年五月舉行的大型募款園遊會，今年也因疫情停辦，也少了100萬元捐款。

創世斗六院長張曉蓉表示，疫情衝擊下，捐款爆減超乎預期，發票也銳減許多，以往每月可收到樂捐4、5萬張發票，雖中獎額度大多是200元，積少成多不無小補，今年到目前已少4、5萬張發票，約一個月的數量。

張曉蓉表示，因應小額捐款數銳減，斗六院推廣尿布一個月300元，不過捐款仍有限，收支仍呈現赤字。

創世基金會今（16日）再發起「撐舟勇士」活動，以愛心槳象徵捐款，每槳1650元，愛心專線（05）5377855。

張曉蓉表示，植物人安養院24小時運作，尿布、清潔用品、服務經費都是龐大支出，安養一位植物人1日需1650元，希望民眾一起撐舟為植物人紓困。

(中時 )