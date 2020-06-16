一個尋常下雨天，一對父母帶著3歲兒子在騎樓躲雨，竟然遇上「鬼叔叔」？這樣一個看似恐怖詭異的故事，竟然讓眾多網友看了笑到翻過去，究竟是怎麼回事？

一名台大女大生在Dcard轉貼網路故事《沒事喔，因為叔叔已經死掉了》，故事是這樣說的：

下樓倒垃圾

外面正下著大雨，但我忘了帶傘，但心想無所謂正想淋雨過去...

在騎樓旁邊的一對父母正在勸自己看似只有3歲的兒子別把頭伸出去給雨淋

兒子天真的問：「為什麼？為什麼不可以淋雨？為什麼？」

媽媽：「因為會感冒！」

兒子：「感冒？感冒又不會怎樣.....」

孩子邊問邊伸手去接落下的雨點，似乎是這種邊緣試探的態度讓他爸爸不太爽了

爸爸接著用比較重的語氣說：「淋雨會感冒！感冒會死掉啦！」

但這時我剛好踏出騎樓被雨淋......

所以那對父母包括兒子就直勾勾的看著我.....

......我能怎麼辦？我要倒垃圾啊.....

回去拿傘也太麻煩了，而且我已經淋到雨了，

所以我就對著那個小弟弟說.....： 「沒事喔，因為叔叔已經死了」

然後小弟弟就開始尖叫大哭....

他媽用看瘋子的表情看我，他爸緊咬嘴唇憋笑.....

女大生表示看到這個故事笑死，但小孩聽到真的會嚇哭吧，想起小時候錄音帶聽故事，家人說不乖乖睡覺就會有虎姑婆把她抓走，長大才知道是假的。並問「大家小時候有相信過什麼大人的謊言嗎？越荒謬越好」。

網友們紛紛貢獻：「小孩：為什麼叔叔死掉，我還看得見你？叔叔：因為你也和我一樣啊。小孩：嗚嗚哇哇哇哇」；

「在打工的地方，媽媽看到我的時候跟小孩說哥哥好，後面想要氣球跟我要然後叫小孩說跟叔叔說謝謝。走之前媽媽跟小孩說阿伯掰掰」；

「我小時候奶嘴戒不掉，到小一某天要開始換牙掉牙齒，我媽跟我說：『妳要是吸奶嘴新牙齒會長不出來，妳以後一輩子就都沒有牙齒了』。我原本不相信，結果我跑去問小時候的保姆，她跟我說：『對啊，妳吸奶嘴牙齒就會長不出來』，從那天起我沒再碰過我的奶嘴」。

(中時電子報)