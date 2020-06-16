防疫概念股今日暫時休息，生技領頭羊換人做，今日由合一(4743)挾著糖尿病足潰瘍新藥解盲過關，拚年底拿藥證、明年上市，今日開盤跳空鎖漲停189.5元，委買張數高掛2.4萬餘張排隊，同集團的中天(4128)也鎖在漲停板43.45元，帶動生技族群人氣匯聚，基亞(3176)、合世(1781)也衝至漲停板78.2、28.65元，其餘個股紛紛揚升，成為盤面上強勢焦點之一。

合一糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101(WH-1)三期臨床試驗第二次期間分析數據，主要評估治標、次要指標已經達成美國FDA評估促進慢性傷口癒合的臨床療效指標。合一已在2018年在台灣申請藥證，預計6、7月送試驗報告(CSR)，完成台灣NDA補件，目標2021年在台上市。

疫情來襲，展旺旗下培南抗生素產品在美銷售額可望突破10億元，另外，厄他培南第二條產能將於下半年加入生產，今年美國地區銷售額可望突破新台幣10億元大關，挑戰台灣藥廠出口美國藥物市場的銷售冠軍，6月以來股會不斷飆漲，今日一度衝至43.15元，創下掛牌新天價。

(時報資訊)