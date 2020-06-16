散熱廠-泰碩(3338)前5月合併營收21.43億元，年成長32.61%，成長幅度高居國內散熱大廠之冠，受惠於5G基地台建置需求強勁，且公司順利拿下美系品牌廠伺服器訂單，讓泰碩下半年業績看好，泰碩預估，第3季業績可望創新高，只要沒有大規模二次疫情，上下半年業績可望達4:6。

泰碩因搭上5G基礎建設及遠距生活列車，前5月合併營收為21.43億元，年成長32.61%，創下歷年同期新高，由於AAU箱體零件供貨恢復正常，泰碩加速出貨，且三星新機開始拉貨，泰碩預估，6月合併營收可望創下單月歷史新高，第2季業績亦可望同步創下新高。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，各國為拚經濟卯足勁推動基礎建設，尤其是大陸5G基礎建設如火如荼進行，讓5G基礎建設成為飽受新冠肺炎疫情影響，下半年產業前景不明中少數的亮點，泰碩因是大陸中興通訊主要供應商，且公司亦加緊腳步搶進佈局歐美網通設備及伺服器新客戶，隨著中興通訊市佔率提升，以及美國品牌客戶訂單陸續到手，讓泰碩今年下半年及明年業績看好。

泰碩表示，由於5G基站相關訂單強勁，且伺服器部分，公司已打入美系品牌廠，並拿下Nvidia訂單，VC除三星等非蘋手機廠外，亦有新款商務NB訂單到手，預計伺服器及商務NB相關訂單將自第4季開始出貨，可望成為公司今年下半年到明年業績成長的新動能，只要沒有二次疫情，樂觀看待未來業績。

(時報資訊)