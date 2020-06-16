觀光局16日舉辦2020微光馬祖宣傳活動 14:062020/06/16 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 觀光局16日舉辦2020微光馬祖宣傳活動，由觀光局主秘吳潔萍（左6）與馬祖國家公園管理處長方正光（左5）偕同相關單位代表，邀請民眾在暑假期間到馬祖旅遊，親身體驗藍眼淚、馬祖自然景觀與歷史軍事坑道的魅力。 （鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀光局今(16日)舉辦2020微光馬祖宣傳活動，由觀光局主秘吳潔萍、馬祖國家公園管理處長方正光與其他相關單位的代表，一同邀請民眾在暑假期間到馬祖旅遊，親身馬祖的藍眼淚、自然景觀與歷史軍事坑道的魅力。 (中時 ) #馬祖 #宣傳 #活動 #16 #觀光局 也許您會感興趣 玩食熱門新聞 反送中要喝！員工揭密「可不可熟成紅茶」必點Top3 - 玩食 獨家》有夠浮誇！花蓮瑞穗春天國際觀光酒店3天2夜不夠玩 - 旅遊 - 工商 安心旅遊補助會扣稅？觀光局說話了 - 旅遊 仲夏出遊新選擇！7-9月有郵輪式列車 台鐵局嚴選 - 旅遊 獨》五星粽禮吹「台風」 北部粽更吃香 - 旅遊 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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