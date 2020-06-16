觀光局今(16日)舉辦2020微光馬祖宣傳活動，由觀光局主秘吳潔萍、馬祖國家公園管理處長方正光與其他相關單位的代表，一同邀請民眾在暑假期間到馬祖旅遊，親身馬祖的藍眼淚、自然景觀與歷史軍事坑道的魅力。

(中時 )