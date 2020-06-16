模特兒出身的女星蔣萍，曾有一段婚姻，蔣萍近日上節目就分享，大她14歲的前夫曾經和自己的媽媽外遇，而她發現後簡直晴天霹靂，蔣萍逼問老公後，沒想到對方竟回她「我如果不這樣子的話，妳媽媽就會去找別人」，蔣萍聽了超傻眼。

蔣萍登上節目《震震有詞》提到，她當年不顧家裡反對，嫁給大她14歲的編劇前夫，但婚姻到了第5年，蔣萍卻發現老公開始對她冷淡，沒想到蔣萍事後竟發現，老公竟然偷吃自己的母親，當她質問老公時，對方竟回「我如果不這樣子的話，妳媽媽她就會去找別人」。

前夫外遇媽媽，讓蔣萍直呼生不如死。（圖／取材自高點電視toptv Youtube）

蔣萍聽完老公的理由後超傻眼，而她向媽媽求證，對方則是避不見面，不過蔣萍為了孩子，一度想和老公重新開始，但最後她仍過不了心理的障礙，兩人最後仍簽字離婚，蔣萍不禁感嘆：「我覺得我再跟他多相處一天，我真是生不如死」。

蔣萍和前夫協議離婚，同時，她強調要有兒子的探視權，未料前夫事後卻洗腦小孩「你媽媽不要你了」，好在兒子知道事情來龍去脈，慢慢理解蔣萍的決定，目前雙方共同撫養孩子，不過對於前夫，蔣萍則表示「我們就是很普通的朋友」，表示要回到以前不可能。

震震有詞#290 完整版 - 離婚攻防 為子、為錢？孽緣難斷 為情、為恨？（內容從16分鐘處開始）

(中時電子報)