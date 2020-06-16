行政院副院長陳其邁宣布將於16日正式辭職投身參選高雄市長的補選，曾當過民進黨代理黨主席的現任基隆市長林祐昌指出，陳其邁經過高雄市長敗選後深切自我檢討，現在的他已是「陳其邁2.0」。

林右昌說，現在的陳副院長與當初競選高雄市長時已不可同日而語，他希望大家不要用過去的「陳其邁」來看待或評價現在的「陳其邁2.0」。他表示，第一印象會失真，也對陳其邁不公平，可能會輕忽和輕視他的能力，及他經過自我警惕後產生新的力量。

林右昌指出，這段疫情期間，可以看到陳其邁、衛生福利部長陳時中和政務委員唐鳳在防疫工作是最大功臣，相信全國人民都看得到，民主時代人民的眼睛是雪亮，高雄市民會做出最好的選擇。

林右昌也說，作為長久以來的好同事，陳其邁投入選舉相信一定會得到很好的成果，也相信會讓高雄市民看到不一樣的陳其邁，未來如果有機會，也能夠帶領高雄市向上提升，另外，基隆在台灣頭，高雄在台灣南部，未來如果有機會，基隆和高雄還有很多機會合作，共同向上提升，也會一起加油努力。

(中時 )