台中市一名3歲的小女童日前趁著大人不注意時自己跑出門探險，還好警民合作，幫助女童立刻找到家人，讓正在大馬路上如熱鍋螞蟻焦急尋找女兒的媽媽鬆了一口氣，她也對自己的大意感到懊惱不已，幸好有警察及熱心民眾的幫助，感激之情溢於言表。

15日上午8時許，有名熱心民眾牽著一名小女童走進第二分局永興派出所內，表示在派出所附近的太原路上看到女童獨自走在馬路上，周遭並未發現父母在場，且時值上班時間，正是車潮川流不息的時段，小小人兒獨自站在馬路邊，讓人嚇出一身冷汗，於是立刻將女童帶到派出所請警方協助。

所內備勤警員邱程煜見狀，研判女童可能住在附近，便直接抱起女童沿著民眾發現她的太原路段，試著詢問附近居民是否有人認識女童，未料在路途中就遇上急忙趕來已滿頭大汗的媽媽。原來，連姓女童一早趁媽媽在準備早餐時就跑出門玩，還好媽媽及時發現，剛出門尋找不久就和邱員遇個正著；連母見到自己的寶貝女兒，才放下心中的大石頭，直呼心臟都快跳出來了。

28歲身高180公分的警員邱程煜身材高挑，卻有著一副娃娃臉，曾被來報案的民眾稱讚是「小鮮肉」；邱員雖未婚，但遇上無助的女童，當機立斷就抱起她以步行的方式找媽媽，並不時以溫柔的語氣安撫她：「不用擔心，警察叔叔帶你回家喔！」只是邱員沒有抱小孩的經驗，笨拙的姿勢也被同事開玩笑說：要當爸爸還要再多練練啦！警方呼籲，家中有老幼親人均需特別留意，避免因一時疏忽而造成遺憾。

(中時 )