綜合內政部和農委會的統計資料，預估到今年下半年，臺灣的毛小孩數量將超越15歲以下孩童！國立臺灣師範大學生技醫藥產業碩士學位學程教授吳忠信結合祖先智慧，將龜鹿、人參、丹參等科學中藥研發製成寵物健康食品，避免寵物們為治療或是抑制疾病，吃入大量且多種的抗生素，有效延緩寵物老化與器官退化。

臺師大16日表示，歐盟自2006年起禁止於飼料中添加抗生素使用，美國也於2017年前逐步減少動物抗生素使用，期許抗生素可以逐漸退出地球環境的食物供應鏈。為此，各界都在找尋取代抗生素的有效替代方案。

其中為尋找有效治療或緩解心臟功能障礙的中藥配方，吳忠信選擇由人蔘、丹蔘、搭配五味子、麥門冬研製而成的科學中藥，實驗結果發現具有活血補氣、抗氧化壓力、發炎與細胞凋亡等保護心肌細胞的顯著功效；此外，該配方可以有效緩解癌癥化療模式動物的心毒性傷害。

此外，為增進經濟飼養動物的健康與生長性能，並且減少傳統化學藥物和飼料中的抗生素，吳忠信嘗試從傳統的中藥中尋找可以替代西藥與抗生素的動物藥。這研究計畫利用120頭四週齡的離乳仔豬作實驗，選用具有腸胃保健功能的漢方中藥作為飼料添加劑，實驗結果證實，漢方中藥確實具有保護仔豬呼吸道與腸胃道的功能，並且兼具抗發炎、緩解氧化壓力、以及防止細胞凋亡的保護功能，效果甚至比餵食含抗生素飼料來得更加顯著。

另外，中藥複方的龜鹿二仙膠自古以來即被視為補氣血良方，更是預防骨質疏鬆的聖品，主要藥材包括龜板與鹿角，另外加入枸杞、人參，從現代醫學角度來看，龜板有免疫調節、延緩衰老及中樞神經影響作用，鹿角富含膠質等元素，可以預防骨質疏鬆癥，並增強免疫力；人參可興奮中樞神經、加強免疫力及造血機能、抗疲勞和強心；枸杞則具有增加造血機能、提高免疫力及抗衰老作用。

吳忠信過去研究也發現，以人參為主的生脈散複方加入丹參，可以有效提高腦力和體力，緩解心肌與骨骼肌的發炎以及氧化壓力，對於抵抗肌肉疲勞具有極佳功效。為此，吳忠信將龜鹿、人參、丹參等科學中藥研發製成寵物健康食品，當老化實驗動物連續餵食寵物健康食品一個月以後，確實可以有效達到活血補氣、緩解骨質疏鬆，並且大大的增強骨骼肌與心肌的收縮力量。

吳忠信指出，當年邁的寵物給予含科學中藥的寵物健康食品補充後，應該可以有效延緩老化癥狀，讓如同家人般的毛小孩活得更健康、更有尊嚴，另一方面，寵物餵食健康食品應該可以有效緩解寵物的老化與器官退化，以及提昇免疫力來對抗疾病，大大降低飼主對於高齡寵物的健康醫療費用支出。

(旺報 )